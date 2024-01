Una tragedia ha colpito la mensa dei poveri di Avellino, dove un uomo di 63 anni di Ercolano è ritrovato senza vita nel suo letto. L’uomo, identificato come V. A., era ospite della struttura da circa un anno. La macabra scoperta è fatta dai volontari che gestiscono la mensa dei poveri. Nonostante i tentativi di soccorso, il 63enne è dichiarato morto. La notizia ha provocato un profondo dolore tra coloro che lavorano nella struttura, con il vicedirettore della Caritas diocesana di Avellino, Don Vitaliano Della Sala, visibilmente affranto.

Il rito funebre di Vincenzo si terrà domani, 24 gennaio, presso il cimitero di Avellino. Successivamente, venerdì alle 19, sarà celebrata una messa in suo ricordo presso la Mensa dei Poveri. La notizia mette in luce la difficile realtà di molte persone che dipendono da strutture di assistenza sociale e sottolinea l’importanza di sforzi continui per migliorare le condizioni di vita di coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità.