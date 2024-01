Nel carcere di Secondigliano a Napoli, ieri mattina è stato scoperto il corpo senza vita di un uomo di 32 anni, già noto alle autorità per reati pregressi. Una prima ispezione del medico legale ha rilevato segni di violenza sul corpo, suggerendo la possibilità di un omicidio. Si ipotizza un legame con possibili regolamenti di conti, ma al momento tutte le piste sono considerate durante le indagini.

Le autorità stanno svolgendo un’indagine approfondita e nei prossimi giorni saranno effettuati tutti gli esami necessari, inclusa un’autopsia, per determinare le reali cause del decesso. È una situazione estremamente seria e le autorità stanno concentrando tutti gli sforzi per comprendere appieno quanto accaduto e portare chiarezza sulla morte del detenuto.