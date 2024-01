Una drammatica vicenda si è verificata ad Avellino, dove un giovane di 26 anni è stato soccorso in via De Gasperi dal personale del 118. I primi accertamenti suggeriscono che il ragazzo sarebbe caduto dal balcone di casa intorno alle ore 21, in un possibile tentativo disperato di togliersi la vita. Le autorità locali e i soccorsi sono intervenuti prontamente per affrontare la situazione critica. Il personale del 118 ha trasportato il giovane all’ospedale ai Moscati di Avellino, dove è attualmente ricoverato in rianimazione. I sanitari stanno monitorando attentamente le sue condizioni, mantenendolo sotto uno stretto controllo medico.

Il dramma sfiorato ha scosso la comunità locale, e le indagini sono in corso per comprendere le circostanze che hanno portato a questo tragico evento. Le autorità locali e il personale medico stanno collaborando per fornire il supporto necessario al giovane e alla sua famiglia in un momento così difficile.