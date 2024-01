Il 2024 si apre con una serie di modifiche e conferme riguardo ai bonus statali, un mosaico di iniziative pensate per sostenere le famiglie in difficoltà e agevolare i cittadini che utilizzano i mezzi pubblici. Queste nuove disposizioni hanno l’obiettivo di fornire un supporto più mirato e di ampliare le opportunità di vantaggio economico per i cittadini.

Bonus Trasporti: Maggiori Restrizioni, Maggiore Focus sui Bisogni

Il bonus trasporti, precedentemente aperto a un ampio spettro di redditi, subisce un restringimento delle condizioni per l’accesso. Ora sarà limitato ai possessori della card sociale “Dedicata a te” con un ISEE fino a 15.000 euro, in contrasto con il limite precedente di 20.000 euro. Questa revisione potrebbe limitare l’accesso al bonus, ma mira a concentrare l’aiuto sui cittadini con bisogni economici più urgenti.

Sostegno alle Famiglie con Figli: Bonus Asili Nido e Benefici per le Mamme Lavoratrici

I benefici per le famiglie con figli ricevono un sostegno aggiuntivo. Il bonus asili nido aumenta di 2.100 euro per i nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 euro e un minore di età inferiore a 10 anni. Le mamme lavoratrici con più di due figli vedranno un cambiamento significativo: i contributi a carico dei lavoratori saranno ora versati dall’INPS, alleggerendo il carico finanziario su queste famiglie.

Cambiamenti nei Bonus Culturali e Psicologici

Il Bonus App18 è sostituito dalla Carta Cultura e dalla Carta del Merito, entrambe da 500 euro e cumulative. Simultaneamente, il bonus psicologo raddoppia, raggiungendo un massimo di 50 euro per seduta, offrendo un ulteriore supporto per la salute mentale dei cittadini.

Continuità e Modifiche in Altri Settori: Mutui, Elettricità e Barriere Architettoniche

Il bonus mutui per gli under 36 e con un ISEE familiare inferiore ai 40.000 euro viene prolungato fino al 31 dicembre 2024, continuando a sostenere i giovani nell’accesso all’abitazione. Tuttavia, il Bonus Barriere subisce una limitazione al 75% per interventi specifici come l’installazione di scale e ascensori, potenzialmente riducendo l’accesso a questo supporto.

Il bonus elettrico, che offre uno sconto sulla bolletta della luce, è esteso fino a marzo 2024 con un budget di 200 milioni di euro. In contrasto, il bonus mobili subisce una riduzione: il limite massimo di spesa per la detrazione del 50% si riduce da 8.000 a 5.000 euro.

Nuove Finanze per il Sociale e Revisioni Fiscali

La carta “Dedicata a te”, destinata a chi ha un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, riceve un’iniezione di nuove risorse con un finanziamento di 600 milioni di euro nel 2024. Inoltre, il fondo per la distribuzione di generi alimentari alle persone indigenti riceve un incremento di 50 milioni di euro.

Le nuove aliquote IRPEF con un’unico 23% dall’1 gennaio 2024 e un aumento delle detrazioni per i lavoratori subordinati a 1.955 euro portano a una revisione fiscale significativa, promettendo un cambiamento nella tassazione.

Continuità per l’Ambiente e la Sicurezza Abitativa

L’Ecobonus e il Sismabonus rimangono attivi per tutto il 2024, offrendo detrazioni del 50% per spese rispettivamente fino a 60.000 euro e 96.000 euro. Queste misure confermano l’impegno continuo verso la sostenibilità ambientale e la sicurezza strutturale degli edifici.