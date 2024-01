Nel tranquillo paese di Villanova del Battista, un uomo ha vissuto momenti di paura quando è stato minacciato da ladri armati all’interno della sua abitazione. Tutto è iniziato quando l’uomo ha udito rumori sospetti provenire dal piano superiore della sua casa. Preoccupato, ha deciso di indagare personalmente sulla situazione. Salendo le scale, si è trovato faccia a faccia con uno dei tre malviventi, il quale gli ha puntato contro una pistola.

La scena è diventata estremamente tesa, ma fortunatamente i ladri, dopo aver minacciato l’uomo, hanno deciso di fuggire dal luogo. La vittima dell’aggressione ha immediatamente chiamato i carabinieri per chiedere aiuto, e le forze dell’ordine sono intervenute tempestivamente.

I carabinieri erano già in zona, impegnati in operazioni di perlustrazione per contrastare il fenomeno delle incursioni da parte di malviventi. La rapida risposta delle forze dell’ordine ha contribuito a garantire la sicurezza nella zona e a rassicurare la comunità locale.