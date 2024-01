L’attuale perturbazione atmosferica ha costretto l’Ente Autonomo Volturno a sospendere temporaneamente la circolazione dei treni lungo la tratta Nola-Scisciano della Circumvesuviana. La decisione è presa a causa delle avverse condizioni meteo, caratterizzate da venti intensi, che potrebbero aver impattato sulla sicurezza della linea ferroviaria. In una nota ufficiale, l’Ente Autonomo Volturno ha dichiarato: “A causa delle condizioni meteo avverse, in particolare il forte vento, la tratta Nola-Scisciano è momentaneamente interrotta in attesa di verifiche sulla linea aerea.” La decisione di interrompere la circolazione dei treni è presa al fine di garantire la sicurezza dei passeggeri e dell’intero sistema ferroviario.

La verifica sulla linea aerea è essenziale per valutare eventuali danni o rischi che potrebbero derivare dalle condizioni meteorologiche avverse. L’Ente Autonomo Volturno ha assicurato che gli interventi necessari saranno effettuati per ripristinare la circolazione dei treni non appena le condizioni permetteranno la ripresa in sicurezza.

Si consiglia agli utenti di verificare gli aggiornamenti sul servizio ferroviario e di prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali fornite dall’Ente Autonomo Volturno per eventuali cambiamenti nella situazione e per conoscere i tempi di ripresa della normale circolazione lungo la tratta interessata.