Il Comune di Napoli sta adottando misure significative per migliorare la sicurezza stradale e ridurre gli incidenti gravi in città. Durante una riunione convocata dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, si sono esaminate le azioni correttive, concentrandosi sulla revisione generale della segnaletica stradale e sul potenziamento degli impianti semaforici e dell’illuminazione stradale. L’incontro è programmato in risposta a un incidente avvenuto il 23 gennaio scorso in corso Garibaldi, dove un giovane studente universitario è rimasto investito mentre attraversava sulle strisce pedonali. A seguito dell’incidente, la patente è revocata al conducente, un 19enne.

Hanno partecipato alla riunione rappresentanti chiave, tra cui il dirigente dell’area Viabilità e Trasporto Pubblico del Comune di Napoli, il dirigente della sezione della polizia stradale di Napoli, rappresentanti del comando provinciale dei carabinieri, della Città Metropolitana, dell’Anas Campania, della polizia municipale di Napoli e dell’Agenzia Ansfisa che ha partecipato in remoto.

Una delle azioni concrete annunciate è la rimozione della barriera “New Jersey” presente da oltre un decennio in Corso Umberto I. Questa sarà sostituita con un cordolo spartitraffico, comportando anche modifiche alla segnaletica verticale e l’implementazione di altri dispositivi di sicurezza stradale. I lavori, finanziati con 1 milione e mezzo di euro provenienti dai fondi della Città Metropolitana, inizieranno entro il mese di giugno.