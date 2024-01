Sui fondi dell’Fsc tra la Regione Campania e il Governo “la situazione è delicata? Possiamo anche dire demenziale, è un anno e mezzo che noi ricordiamo al Governo nazionale, che se c’è un’area del paese in cui dobbiamo accelerare il trasferimento di risorse per i fondi Fsc è l’area flegrea perché le uniche risorse per realizzare strade, adeguare le viabilità e le vie di fuga, sono quelle”. Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in occasione dell’inaugurazione del nuovo tunnel Porto-Tangenziale di Pozzuoli.

“E’ veramente – ha detto De Luca, che ieri ha presentato denuncia contro il ministro Fitto – un atto di irresponsabilità da parte del Governo far finta di non sentire le nostre richieste. Sapete che stiamo combattendo per svegliare dal sonno il ministro per la Coesione. Dovete sapere che questo Governo ha già bruciato 4 miliardi di euro del fondo di perequazione per le infrastrutture. C’era un fondo di 4 miliardi destinato al Sud per adeguare le infrastrutture, sono rimasti 800 milioni di euro, è una cosa sconvolgente. Il sud viene davvero calpestato da questo governo, poi c’è chi ha voglia di combattere e di resistere e c’è chi ha voglia di farsi calpestare. Noi combattiamo e quindi faremo presto una manifestazione anche con i sindaci per rivendicare l’utilizzo di queste risorse che appartengono al Sud, non al Governo nazionale”.

“E’ un lavoro importante per il quale abbiamo i sindaci nell’accompagnarci nelle battaglie politiche che stiamo facendo per lo sblocco le risorse della viabilità – ha concluso – come sapete questi temi non sono inclusi nel Pnnr ma sono finanziate soltanto con i Fondi Sviluppo e Coesione della Regione e in questo momento questi fondi sono bloccati in maniera totale. Noi siamo molto favorevoli ad avere rapporti di fratellanza con tutti ma un anno e mezzo di tempo perso è intollerabile. Abbiamo visto anche i sindaci pronti a partecipare a questa battaglia politica e faremo nei prossimi giorni un incontro”.