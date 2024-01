In un’ampia operazione di sicurezza, i Carabinieri hanno intensificato i controlli nel comune di Pozzuoli, concentrandosi su aree considerate particolarmente sensibili. Le perquisizioni e i controlli a tappeto hanno portato all’arresto di un individuo e al sequestro di armi illegali e sostanze stupefacenti. Uno degli esiti principali dell’operazione è l’arresto di Vincenzo Porcelli, 29enne di Giugliano, già noto alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno scoperto che Porcelli era in possesso di una pistola semiautomatica Beretta calibro 7,65, risultata essere il provento di un furto. L’arma era pronta a sparare, con un colpo già in canna e tre nel caricatore. Il giovane è immediatamente arrestato e ora si trova in attesa di giudizio dietro le sbarre.

In un’area condominiale di un palazzo in corso Umberto I, i carabinieri hanno effettuato un ulteriore ritrovamento significativo: un’altra pistola della stessa marca e modello della precedente, completamente funzionante, con sei proiettili nel serbatoio. Ma le sorprese non sono finite qui. Durante le perquisizioni, sono rinvenuti 13 cartucce di calibro 7,65 all’interno di un barattolo di latta. In aggiunta, sono stati scoperti tre passamontagna neri, tre chili di hashish divisi in 32 panetti, 51 grammi di cocaina, e materiale per il confezionamento delle dosi.

L’operazione ha anche portato a rilevare violazioni al codice della strada, con 12 sanzioni notificate e sei veicoli sequestrati. Questo sottolinea la vastità dell’intervento delle forze dell’ordine, che non si sono limitate al contrasto alle attività criminali, ma hanno anche prestato attenzione al rispetto delle norme stradali.

Le armi sequestrate saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare se siano coinvolte in precedenti fatti di sangue.