Nella mattinata di ieri, un’operazione congiunta della Squadra Mobile e del Commissariato Scampia ha portato all’arresto di una donna napoletana di 44 anni, già nota alle forze dell’ordine, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’intervento delle forze dell’ordine si è concentrato sull’abitazione della donna, situata in via Arcangelo Ghisleri. Durante la perquisizione, gli agenti hanno fatto una scoperta significativa nella camera da letto: 66 bustine contenenti numerosissimi cilindretti di eroina, il cui peso complessivo è stimato a 1,9 kg. Ma le sorprese non sono finite qui.

All’interno di una cassaforte, gli investigatori hanno rinvenuto un’altra busta contenente la medesima sostanza, ma questa volta del peso di circa 500 grammi, insieme a tre buste di cocaina che complessivamente raggiungevano un peso di circa 1,5 kg.

L’arresto della donna è effettuato in seguito a questa importante scoperta di sostanze stupefacenti, confermando la presenza di una quantità significativa di eroina e cocaina nell’abitazione. La 44enne, con precedenti di polizia, è quindi condotta in commissariato per ulteriori accertamenti e sarà chiamata a rispondere delle accuse di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.