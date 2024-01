I carabinieri hanno identificato e denunciato il responsabile dell’irruzione avvenuta martedì scorso nel reparto di medicina dell’ospedale “Moscati” di Avellino. Si tratta di un uomo di 52 anni residente a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, che aveva preso di mira due infermiere e un operatore socio-sanitario, accusandoli di non prestare le cure necessarie al padre anziano ricoverato. Nel corso dell’incidente, l’uomo ha rivolto insulti e minacce al personale sanitario, sostenendo che non stessero trattando adeguatamente il padre. Le minacce culminarono con l’annuncio di andare a prendere una pistola per sparare al personale. Subito dopo l’incidente, l’uomo si era dileguato, ma grazie alla denuncia presentata da una delle infermiere, è stato individuato e deferito.

Il 52enne dovrà rispondere delle accuse di minaccia ad incaricato di pubblico servizio e interruzione di un servizio di pubblica necessità. Inoltre, i carabinieri hanno eseguito un ritiro cautelativo di due pistole e un fucile legalmente detenuti presso la sua abitazione.