La polizia ha arrestato oggi un uomo di 64 anni, accusato di rapina aggravata nei confronti di una donna avvenuta nel febbraio 2023. L’aggressione ha avuto luogo nei pressi dell’ufficio postale di piazza Matteotti, nel cuore del centro di Napoli. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dalla Squadra Mobile di Napoli, il rapinatore ha seguito la vittima nell’ufficio postale, osservandola durante le operazioni di prelievo allo sportello. Successivamente, ha pedinato la donna per le strade di Napoli, fino a colpirla violentemente in via Duomo, sottraendole la borsa.

La borsa trafugata conteneva una carta del reddito di cittadinanza, il cellulare della vittima e la somma di 2500 euro, corrispondenti alla pensione destinata alla figlia minore, affetta da disabilità.

L’arresto si è reso possibile grazie all’analisi dettagliata dei filmati provenienti dai sistemi di videosorveglianza pubblici e da esercizi commerciali, nonché alla comparazione di frame ottenuti dal sistema “cattura targhe”. Queste attività investigative hanno permesso di ricostruire tutte le fasi dell’aggressione compiuta dal rapinatore, il quale ha beneficiato anche dell’aiuto di un complice a bordo di uno scooter, utilizzato per la fuga dopo il crimine.

La vittima, una donna che stava svolgendo normali operazioni quotidiane, è sottoposta a violenza fisica e privata dei suoi effetti personali essenziali. L’uomo di 64 anni è arrestato con l’accusa di rapina aggravata, reato che potrebbe comportare gravi conseguenze legali.