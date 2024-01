Ieri mattina, sulla Strada Statale Sannitica nel comune di Marcianise, precisamente all’altezza della rotonda di raccordo con viale Carlo Terzo nei pressi del casello autostradale di Caserta Sud dell’A1 Milano-Napoli, si è verificato un incidente stradale coinvolgente un autotreno. L’intervento tempestivo della squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta, distaccamento di Marcianise, è stato fondamentale per gestire la situazione.

All’arrivo dei Vigili del Fuoco, l’autotreno trasportante materiale di risulta giaceva ribaltato su un fianco e sul prato della rotonda. Fortunatamente, il conducente, seppur ferito, non risultava incastrato tra le lamiere dell’abitacolo.

L’operazione di soccorso è stata effettuata in collaborazione con il personale del 118, che si è occupato delle prime operazioni di assistenza al conducente ferito. Nel frattempo, i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’area e il veicolo incidentato, preparandolo per il successivo recupero da parte di ditte specializzate.

A causa dell’incidente, l’importante snodo viario è stato temporaneamente chiuso al traffico veicolare per consentire le operazioni di soccorso e rimozione dell’autotreno.