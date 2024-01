Un drammatico episodio si è verificato ieri in corso Freda a Cellole, provincia di Caserta, dove un uomo di 46 anni è ridotto in fin di vita a seguito di un’aggressione. L’aggressore, un 44enne anch’esso residente a Cellole, è arrestato dai carabinieri dell’aliquota operativa e radiomobile della Compagnia di Sessa Aurunca, insieme a quelli della Stazione di Cellole. La vittima è attualmente ricoverata in prognosi riservata presso il locale ospedale, dove è stata trasportata d’urgenza dal personale del 118. Il suo stato di salute è critico, e vi è un imminente pericolo di vita.

Le indagini delle forze dell’ordine stanno cercando di fare luce sui motivi alla base dell’aggressione. Al momento sembra che ci siano futili ragioni dietro questo atto violento, ma le cause esatte della discussione che ha portato all’aggressione non sono ancora chiare.

Le telecamere a circuito chiuso di alcuni esercizi commerciali del luogo hanno fornito un resoconto dettagliato della dinamica dell’incidente. Le immagini mostrano chiaramente come, durante una discussione, l’aggressore abbia iniziato colpendo la vittima con schiaffi e pugni, per poi sferrare una violenta testata al volto che ha lasciato l’uomo privo di sensi a terra.

L’arrestato, accusato di tentato omicidio, è trasferito presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere in attesa delle indagini e dell’ulteriore sviluppo della vicenda. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire dettagliatamente l’accaduto per comprendere appieno la dinamica e le motivazioni dietro questo tragico episodio.