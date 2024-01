Una scena di terrore si è consumata in una tavola calda nel pieno centro di Sarno, in via Celentano, una zona nota per la sua frequentazione. Attorno alle 23 di ieri – come riportato da Il Mattino che pubblica anche un frame del video – un uomo con il volto in parte coperto è entrato nel locale, avvicinandosi al titolare che si trovava vicino al registratore di cassa. Minacciando con un coltello, ha costretto il titolare a consegnare l’incasso. Una volta ottenuto il bottino, il rapinatore si è dileguato, facendo perdere le proprie tracce e seminando paura tra il personale dell’attività di ristorazione.

La Dinamica della Rapina:

Il malvivente, con il volto parzialmente nascosto, ha scelto il momento intorno alle 23, probabilmente contando sulla copertura della notte per compiere la sua azione criminale. Avvicinandosi al titolare, che si trovava vicino al registratore di cassa, ha brandito un coltello minacciando di violenza. La rapina è stata rapida e spaventosa, mettendo a dura prova la sicurezza del locale e dei presenti.

La Fuga del Rapinatore:

Dopo aver ottenuto il bottino, il rapinatore si è allontanato velocemente dal luogo del crimine, facendo perdere le proprie tracce. La fuga rapida ha lasciato titolare e dipendenti in uno stato di shock e paura, mentre il malvivente si allontanava senza lasciare indizi evidenti.

L’intervento delle Forze dell’Ordine:

Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente sul luogo del crimine, acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Questo passo è fondamentale per cercare di risalire all’identità del rapinatore e per facilitare le indagini in corso.

Paura e Apprensione tra Titolare e Dipendenti:

La rapina ha generato un clima di paura e apprensione tra il titolare e i dipendenti del locale. La violenza e la minaccia vissute durante l’incidente hanno un impatto emotivo significativo su coloro che hanno vissuto l’esperienza, rendendo urgente il supporto psicologico e la solidarietà della comunità.