Nella località di Calalunga-Pietragrande, un tragico incidente stradale ha sconvolto la giornata di ieri, portando alla perdita di quattro vite giovani tutte tra i 20 ed i 35 anni di età. Due veicoli si sono scontrati frontalmente sulla strada statale 106, al km 171, causando un impatto devastante. Le quattro vittime, tre donne e un uomo, viaggiavano a bordo di una Fiat Panda diretta verso la provincia di Reggio Calabria. Il loro viaggio si è interrotto in modo drammatico quando la loro auto è entrata in collisione con una Fiat Idea che procedeva in direzione opposta. L’impatto è così violento da causare la morte istantanea delle quattro persone a bordo della Panda. Nel frattempo, il conducente della Fiat Idea è gravemente ferito ed è trasportato d’urgenza all’ospedale di Catanzaro per ricevere cure mediche immediate.

Il personale di Anas e le forze dell’ordine sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente, gestendo il traffico e conducendo i rilievi necessari per comprendere le cause di questa tragedia. I primi accertamenti sembrano confermare lo scontro frontale tra i due veicoli come causa principale dell’incidente, anche se ulteriori indagini sono in corso per stabilire l’esatta dinamica degli eventi. Le autorità competenti stanno lavorando per determinare le cause esatte di questo tragico incidente.