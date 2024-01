Questa mattina, alle 10:23, un’area di confine tra le province di Salerno e Potenza è scossa da un terremoto, un evento che ha portato momenti di apprensione nella popolazione della zona. L’epicentro della scossa è situato all’interno di quella che ancora oggi è conosciuta come la “zona del cratere”, una regione che ha sperimentato precedenti attività sismiche. Secondo le prime indicazioni fornite dai sismografi dell’Istituto di Geofisica, la magnitudo della scossa si aggira tra i 3.5 e i 4 gradi. Una magnitudo di questa portata è sufficiente per essere percepita distintamente dalle persone, e in diversi luoghi, tra cui Salerno città, Potenza, Laviano, Ricigliano, Polla, Sele, Tanagro, Vallo di Diano, si è avvertito chiaramente il movimento tellurico.

La notizia della scossa ha rapidamente fatto il giro dei social media, dove la paura, sempre presente in queste situazioni, è espressa dai cittadini. Tuttavia, al momento, non sembrano esserci danni segnalati, e le autorità sono al lavoro per effettuare ulteriori verifiche.