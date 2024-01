Stamani alle 9:23, una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 ha colpito la zona compresa tra la Campania e la Basilicata, con l’epicentro localizzato a Ricigliano, in provincia di Salerno. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha riportato che la profondità del sisma è stata di 8 km. Fortunatamente, non sono segnalati danni a persone o cose a seguito della scossa. Tuttavia, l’evento ha causato paura tra gli abitanti della zona, in particolare a Ricigliano. Il sindaco, Giuseppe Picciuoli, ha dichiarato che la scossa è percepita come molto forte, ma al momento non si registrano danni.

Il sindaco ha anche riferito che la popolazione ha immediatamente ricordato i momenti vissuti durante il sisma del 1980, ma ha rassicurato che, a differenza di allora, non si sono verificati danni significativi. Subito dopo la scossa, le autorità locali si sono attivate per verificare eventuali conseguenze, ma al momento non risultano danni riportati.

Ricigliano, un piccolo centro con poco più di mille abitanti, ha vissuto un momento di apprensione, ma la solidità antisismica delle abitazioni ricostruite dopo il sisma del 1980 ha contribuito a mitigare i rischi.