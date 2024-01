Una drammatica vicenda si è svolta a San Giorgio a Cremano, dove un 19enne ha minacciato di morte il padre, costringendolo a denunciare l’accaduto ai Carabinieri della stazione locale. La situazione ha portato alla denuncia del giovane per maltrattamenti in famiglia e detenzione di droga con l’intento di spaccio.

La Minaccia e le Denunce:

Il 19enne, già precedentemente allontanatosi dall’abitazione familiare, ha minacciato il padre telefonicamente, dichiarando che lo avrebbe ucciso se avesse gettato via i funghi allucinogeni che il giovane conservava nella sua camera. La vittima, spaventata dalle minacce del figlio, ha immediatamente segnalato l’episodio ai Carabinieri, che hanno prontamente agito.

La Perquisizione e le Scoperte:

I Carabinieri hanno perquisito la camera da letto del giovane, facendo ulteriori scoperte inquietanti. Oltre ai funghi allucinogeni, sono stati rinvenuti 3 grammi di hashish, 5 bustine di marijuana e vari pezzi di funghetti allucinogeni essiccati, corredati da terriccio di coltura. Nella stanza sono stati trovati anche strumenti per il confezionamento e la pesatura della droga, indicando una possibile attività di spaccio.

La Denuncia e l’Attivazione del Codice Rosso:

Il 19enne è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Inoltre, è stato attivato il codice rosso per gestire la situazione in modo urgente.