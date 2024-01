Il Gruppo Carabinieri Forestale di Napoli ha intensificato la sua campagna di monitoraggio lungo il fiume Sarno, con l’obiettivo di preservare e proteggere il bacino idrografico. In questa ottica, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Roccarainola hanno effettuato un servizio nell’ambito di questa campagna, conducendo controlli mirati nell’area. Durante uno di questi controlli, presso un’autofficina situata nel comune di Striano, è emersa una situazione preoccupante. I militari hanno riscontrato la presenza di un deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi all’interno dell’attività commerciale. Tra i rifiuti rinvenuti, erano presenti contenitori contaminati, filtri d’olio, olio di motore esausto e vario materiale plastico. Questo materiale non solo era dislocato all’interno dei locali, ma si estendeva anche su un’area esterna, esposto agli agenti atmosferici.

Di fronte a questa situazione di potenziale pericolo ambientale, i militari hanno proceduto al sequestro immediato dei rifiuti rinvenuti. Questa azione rientra nelle operazioni di controllo volute per contrastare gli illeciti sversamenti che possono compromettere la qualità e l’integrità del bacino idrografico del fiume Sarno. Il titolare dell’autofficina, un uomo di 56 anni residente nella zona, è deferito in libertà alla competente autorità giudiziaria per rispondere delle irregolarità riscontrate.