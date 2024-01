Mentre si attende l’entrata in vigore del progetto che consentirà ai cittadini di collaborare direttamente con le forze dell’ordine per prevenire i furti nelle abitazioni, la situazione a Cava de’ Tirreni sembra essere in continua escalation. Nella notte scorsa, in una frazione cittadina, una casa agricola è stata oggetto di un furto significativo: i ladri hanno portato via notevoli quantità di cibo, tra cui salsicce e salami, risultato di una recente macellazione. Il valore del bottino è stimato intorno ai 2000 euro. L’episodio è tempestivamente denunciato alle forze dell’ordine.

I proprietari della casa, ambulanti di professione, gestiscono un terreno nella zona di Croce e sono stati colpiti mentre erano fuori casa. I ladri, probabilmente una banda composta da almeno tre persone, hanno forzato l’ingresso della proprietà e sono entrati facilmente, prelevando salumi e insaccati appena preparati, visibili a tutti.

Le forze dell’ordine stanno attualmente lavorando per identificare i responsabili, ma le indagini risultano complesse a causa dell’assenza di telecamere di sorveglianza nella zona. Questo episodio si aggiunge a una serie di segnalazioni provenienti da diverse parti della città, relative a finti venditori che utilizzano pretesti come la consegna di pacchi o indumenti per entrare negli appartamenti.

Parallelamente, la polizia sta indagando su un recente colpo in una farmacia, avvenuto qualche giorno fa. Nel corso di quell’episodio, almeno quattro individui con un’auto avrebbero sfondato l’ingresso principale dell’attività commerciale. La situazione evidenzia la necessità di affrontare il crescente problema della sicurezza cittadina in modo sistematico e immediato.