Quattro cittadini serbi, con età compresa tra i 27 e i 37 anni, sono finiti arrestati a Napoli dalla Polizia di Stato di Caserta, accusati di tentato furto in abitazione, ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché tentato omicidio. L’intervento è effettuato dalla Squadra Mobile la scorsa notte, quando i poliziotti si sono messi sulle tracce di soggetti sospettati di compiere furti in abitazione. Il pedinamento ha condotto gli investigatori a Napoli, dove i quattro individui sono stati visti entrare in un’abitazione nel quartiere di Soccavo. In collaborazione con la Squadra Mobile della Questura di Napoli, l’intervento della Polizia è stato determinante nel bloccare i sospettati mentre stavano svaligiando un appartamento.

Durante il tentativo di fuga, uno dei quattro ha investito con un’auto utilizzata per la fuga alcuni poliziotti, causando loro lievi lesioni. Nonostante ciò, l’uomo è stato raggiunto poco dopo e arrestato insieme agli altri tre complici. Tutti e quattro sono stati trasferiti nel carcere di Poggioreale, dove attendono di rispondere delle gravi accuse a loro carico.