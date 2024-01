Nella notte scorsa, un grave incidente ha scosso Napoli, coinvolgendo una Peugeot 208 guidata da un giovane di 19 anni e un pedone di 21 anni che stava attraversando corso Garibaldi sulle strisce pedonali. L’impatto ha lasciato lo studente universitario, originario di Piedimonte Matese, in condizioni critiche dopo essere stato sbalzato contro un’auto parcheggiata. Il conducente della Peugeot è ora sotto accertamenti per eventuali influenze di sostanze alcoliche o tossiche, mentre la vittima è stata operata d’urgenza ed è attualmente in coma presso l’Ospedale del Mare.

Dinamica dell’Incidente:

Il tragico episodio ha avuto luogo quando la Peugeot 208, guidata dal giovane di 19 anni, procedeva a velocità sostenuta lungo corso Garibaldi in direzione di piazza Carlo III. All’intersezione con via Cairoli, al civico 286, l’auto ha investito il giovane di 21 anni che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Lo studente universitario è stato violentemente sbalzato contro un’altra auto parcheggiata, mentre la Peugeot ha terminato la corsa contro un’auto sulla parte opposta della carreggiata.

Condizioni dello Studente Universitario:

Trasportato d’urgenza presso l’Ospedale del Mare, lo studente universitario, dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico, è attualmente in coma. La gravità delle lesioni subite rende incerto il suo quadro clinico, e il personale medico sta monitorando attentamente la sua situazione.

Accertamenti sul Conducente della Peugeot:

Il conducente della Peugeot, 19enne coinvolto nell’incidente, è stato immediatamente sottoposto ad accertamenti per verificare l’eventuale assunzione di sostanze alcoliche e tossicologiche. Inoltre, la sua patente di guida è stata ritirata in attesa di ulteriori sviluppi nelle indagini. La dinamica dell’incidente e le condizioni del conducente potrebbero giocare un ruolo chiave nella determinazione delle responsabilità.