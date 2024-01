Una notte di paura ha coinvolto quindici ragazze della squadra di calcio femminile di Montoro, ospitate in una villetta sita in via Vincenzo Citro. L’incidente è causato da un corto circuito che si è sviluppato da un apparecchio televisivo, innescando le fiamme che hanno avvolto divani, sedie e altre suppellettili presenti nella struttura. Le quindici ragazze, tutte comprese tra i 15 e i 17 anni, sono riuscite tempestivamente a mettersi in salvo e hanno immediatamente allertato i Vigili del Fuoco. L’intervento dei pompieri è avvenuto poco dopo la mezzanotte, con due squadre mobilitate per domare l’incendio e garantire la sicurezza delle giovani atlete.

A seguito del violento incendio, la villetta è dichiarata inagibile. Fortunatamente, grazie alla pronta reazione delle ragazze e all’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, non si sono registrati feriti o danni alle persone. Tuttavia, le giovani calciatrici sono state trasferite in un’altra struttura per garantire il loro benessere e la continuità delle loro attività.