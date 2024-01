Nel contesto dei controlli in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro a Qualiano, i carabinieri della stazione locale e della sezione radiomobile di Giugliano in Campania, unitamente ai reparti del Nucleo Investigativo del Lavoro (NIL) e del Nucleo Anti Sofisticazioni e Sanità (NAS), hanno recentemente ispezionato diverse attività commerciali. Tra le ispezioni, un panificio ha attirato l’attenzione delle autorità per gravi violazioni che hanno portato a sanzioni significative.

Situazione al panificio:

Durante il controllo, i militari hanno scoperto una serie di irregolarità presso il panificio, che ha portato a sanzioni salate per il titolare. Tra le violazioni rilevate, spiccano due casi di lavoro in nero e condizioni igieniche precarie che mettevano a rischio la salute dei consumatori. Nei locali di produzione, gli ispettori hanno riscontrato la presenza di sporcizia pregressa e pezzi di intonaco staccati dalle pareti. Inoltre, sulle attrezzature erano presenti residui di sporco, mentre sul pavimento erano presenti insetti morti.

Provvedimenti adottati:

Di fronte a tali gravi irregolarità, le autorità competenti hanno deciso di sospendere immediatamente l’attività del panificio e infliggere una sanzione pecuniaria al titolare. La somma da versare, superiore ai 10.000 euro, riflette la gravità delle violazioni e mira a scoraggiare comportamenti negligenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.