Una lite coniugale ad alta tensione è avvenuta a Cervinara, culminando con un episodio violento in cui un uomo di 70 anni, sotto l’influenza dell’alcol, ha sparato alla moglie utilizzando una scacciacani. L’uomo è stato denunciato dalla polizia per minaccia aggravata, e durante la perquisizione, gli agenti hanno sequestrato l’arma e una scatola contenente sedici proiettili. L’agguato ha avuto luogo in seguito a una lite domestica tra il marito e la moglie. La donna, spaventata, è fuggita nel cortile del condominio dove risiede la coppia. Il 70enne, evidentemente alterato dall’abuso di sostanze alcoliche, ha sparato diversi colpi con la scacciacani dal balcone in direzione della consorte. Gli altri condomini, allarmati, hanno immediatamente chiamato la polizia.

Gli agenti del commissariato locale sono intervenuti prontamente, identificando e rintracciando il 70enne. La denuncia è stata emessa nei suoi confronti, e durante la perquisizione sono sequestrati l’arma utilizzata nell’atto di minaccia e la scatola contenente i proiettili.