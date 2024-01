Una denuncia pervenuta al deputato di Alleanza Verdi – Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, ha messo in evidenza un incidente grave nel cuore del centro storico di Napoli, coinvolgendo un’auto parcheggiata in modo irregolare che ha impedito il passaggio di un’ambulanza in attività di soccorso. Il video-denuncia inviato dai residenti di Vico Storto Purgatorio ad Arco ha suscitato una giustificata indignazione, testimoniando un’assurda situazione che ha posto in pericolo la sicurezza dei cittadini. Il parlamentare ha espresso profonda preoccupazione riguardo a tale evento, sottolineando la necessità di interventi immediati ed efficaci per risolvere questa problematica.

I residenti hanno segnalato ripetutamente alle autorità la presenza dell’auto parcheggiata in violazione delle normative vigenti, utilizzando mezzi formali come la Posta Elettronica Certificata (PEC), tuttavia, affermano di non aver ricevuto alcuna risposta risolutiva da parte delle istituzioni competenti.

“Quell’auto deve essere rimossa immediatamente e il suo proprietario è da identificare e sanzionare come merita”, ha affermato Borrelli. La targa straniera dell’auto ha sollevato preoccupazioni riguardo al crescente fenomeno delle auto estere coinvolte in episodi di pirateria stradale nella città.

Il deputato ha evidenziato l’assoluta necessità di indagare a fondo su questa tendenza in costante aumento, sottolineando che il silenzio e il mancato intervento delle autorità di fronte alle segnalazioni dei cittadini è inaccettabile, specialmente quando la sicurezza delle persone è in pericolo.

“Impedire il passaggio a un’ambulanza significa mettere a rischio la vita altrui. Serve tolleranza zero contro la sosta selvaggia. L’inciviltà va combattuta con ogni mezzo, specie se compromette la sicurezza altrui”, ha dichiarato Borrelli.