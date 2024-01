Nella serata di ieri la compagnia teatrale “Sognattori” di Poggiomarino ha conquistato il pubblico del Teatro Mattiello di Pompei, replicando il successo ottenuto nelle due serate precedenti all’Eliseo di Poggiomarino. L’entusiasmo generato dalle performance degli attori ha portato la compagnia a pianificare una quarta serata, la cui data sarà presto comunicata al pubblico. Il palcoscenico ha ospitato la commedia in due atti intitolata “‘Na Mugliera Cuntignosa” di Umberto Castaldi, sapientemente diretta da Renato Pascale. La pièce ha regalato al pubblico una serata all’insegna della risata e dell’intrattenimento, grazie alle abilità recitative e alla maestria registica della compagnia.

La scelta di portare in scena una commedia come “‘Na Mugliera Cuntignosa” ha dimostrato l’abilità della compagnia nel coinvolgere il pubblico attraverso situazioni comiche e personaggi ben delineati. Il successo ottenuto in diverse serate consecutive testimonia l’apprezzamento e la fiducia che il pubblico ripone nei confronti degli Sognattori di Poggiomarino.

Il Teatro Mattiello di Pompei è stato il palcoscenico ideale per mettere in luce il talento e la passione della compagnia teatrale, che ha saputo trasformare ogni rappresentazione in un’esperienza indimenticabile per gli spettatori. La quarta serata annunciata promette di consolidare ulteriormente il successo della compagnia, confermandola come un punto di riferimento per il teatro nella regione.