In località di Ceppa i carabinieri della stazione di Pimonte hanno effettuato un arresto per detenzione illecita di armi, munizioni e ricettazione. La persona coinvolta, un 45enne del posto già nota alle forze dell’ordine, è fermata durante una pattuglia quando i militari hanno sentito due spari provenire dalla zona. I carabinieri, giunti sul luogo, hanno individuato un’auto parcheggiata non lontano dal punto in cui sembravano essere avvenuti gli spari. All’interno dell’auto, intestata al 45enne in questione e privo di regolare porto d’armi, sono trovate due cartucce di fucile sul sedile anteriore. Questo ha immediatamente sollevato sospetti, considerando che il soggetto non aveva il diritto legale di possedere armi da fuoco.

Al ritorno del 45enne all’auto, i carabinieri hanno notato il suo tentativo di occultare un fucile Beretta, avvolgendolo in un foglio di plastica trasparente e nascondendolo nella fitta vegetazione circostante. Dopo averlo fermato, i militari hanno proceduto alla perquisizione, scoprendo che l’uomo aveva in suo possesso 18 cartucce calibro 12 a pallini e 7 calibro 12 a pallettoni, oltre al fucile precedentemente nascosto.

L’indagine ha poi rivelato che l’arma in questione era precedentemente rubata da una residenza a Praiano. Ulteriori indagini hanno portato a una perquisizione domiciliare nell’abitazione del 45enne, dove sono trovate altre 73 cartucce.