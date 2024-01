Una tragedia ha scosso la comunità di Caposele, in provincia di Avellino, con la perdita di un uomo ottantaduenne, il quale è stato ritrovato senza vita nel fiume Sele dopo essere precipitato dalla finestra di casa. La vicenda ha richiesto un rapido intervento dei soccorsi dopo l’allarme segnalato dalla centrale operativa del 118 di Avellino. Sulla scena è giunta un’unità di elisoccorso proveniente da Napoli, con medico e infermiere a bordo. Purtroppo, nonostante i tempestivi interventi dei soccorritori, non è stato possibile salvare la vita dell’uomo, e si è dovuto constatare il suo decesso.

Il recupero del corpo dell’anziano è stato complesso, richiedendo l’intervento di varie squadre di soccorso, tra cui il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Protezione Civile. Queste squadre hanno operato congiuntamente per recuperare il corpo dall’acqua.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, il corpo dell’uomo è stato successivamente restituito ai suoi familiari. Un momento così tragico lascia un vuoto profondo, non solo per i parenti dell’uomo, ma per tutta la comunità di Caposele.

Le circostanze esatte di questo incidente sono ancora oggetto di indagine e l’autorità competente sta svolgendo tutte le verifiche necessarie per comprendere quanto accaduto.