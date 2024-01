La notte scorsa, in una tranquilla via Crispi, il cuore di Chiaia si è trasformato in una scena da far west quando un conducente fuori controllo ha compiuto una manovra suicida, lanciando il proprio veicolo sulla porta di un noto ristorante-piano bar, dopo la chiusura del locale. L’incidente ha lasciato una persona ferita e ha suscitato un’ondata di sgomento nella comunità. Dopo la chiusura del locale e con i clienti già fuori, il conducente dell’auto ha compiuto una manovra spericolata che ha colpito la porta del ristorante-piano bar. La vittima, colpita da questa improvvisa aggressione, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Cardarelli a causa di una profonda ferita alla gamba destra e vari traumi. Fortunatamente, nonostante la gravità degli eventi, la vita della vittima non è in pericolo. Tuttavia un piede è finito amputato ed i medici stanno provando a riattaccarla con una serie di interventi.

La reazione dell’investitore, che ha scelto di fuggire dalla scena senza prestare soccorso, ha intensificato la drammaticità della situazione. Tuttavia, la polizia è riuscita a rintracciarlo e fermarlo, aprendo così un nuovo capitolo nelle indagini sull’incidente. Il legale dell’azienda coinvolta, Angelo Pisani, ha dichiarato che sono in corso approfondite indagini sulla dinamica dell’incidente e sulla responsabilità dell’investitore. Pisani ha espresso gratitudine nei confronti delle forze dell’ordine e del personale sanitario per il rapido e risolutivo intervento.

Il legale ha anche annunciato l’intenzione di presentare denuncia nei confronti del conducente “pirata della strada”, responsabile senza dubbio di reati gravissimi. Fortunatamente, gli eventi non hanno causato conseguenze ancora più gravi, ma Pisani si costituirà parte civile nel processo penale, richiedendo il risarcimento di tutti i danni in sede civile.