Un 44enne napoletano è arrestato dai Carabinieri di Sorrento con l’accusa di truffa aggravata ai danni di un’anziana donna di 80 anni a Vico Equense. Il sospetto avrebbe ingannato la vittima, fingendosi il genero al telefono e inducendola a consegnargli il suo bancomat insieme al relativo codice PIN. L’indagine dei Carabinieri di Vico Equense ha portato alla luce l’episodio accaduto il 25 luglio 2023. In tale occasione, il 44enne avrebbe agito in collaborazione con individui non identificati, riuscendo a truffare l’anziana donna. Il truffatore, chiamando la vittima, si sarebbe finto il genero e avrebbe richiesto la consegna di una somma di denaro per l’acquisto di un regalo.

La donna, incapace di fornire denaro contante, ha ceduto alle richieste del truffatore. Quest’ultimo, con l’intento di impedire alla vittima di allertare altri familiari, ha mantenuto occupata la linea telefonica, prolungando la conversazione fino all’arrivo di un finto corriere a casa della donna. Confusa e ingannata, l’anziana ha consegnato il suo bancomat al truffatore, che successivamente ha prelevato illegalmente mille euro da uno sportello automatico di un istituto di credito locale.

Il 44enne è arrestato con l’accusa di truffa aggravata, considerando anche l’età avanzata della vittima. Attualmente, è posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.