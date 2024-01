Un episodio di violenza si è verificato a Mercogliano, dove un giovane di 30 anni ha sfondato la vetrata di una rivendita di tabacchi e successivamente ha attaccato verbalmente e fisicamente i carabinieri intervenuti in risposta alla segnalazione del titolare dell’esercizio commerciale. Il 30enne è denunciato per minacce, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

L’Incidente:

La scena si è svolta quando il giovane, chiaramente in uno stato di alterazione psico-fisica, ha distrutto la vetrata della tabaccheria a Mercogliano e ha aggresso verbalmente il proprietario del negozio. Quest’ultimo, temendo per la propria sicurezza, ha prontamente chiamato il numero di emergenza 112 per richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Confronto con i Carabinieri:

All’arrivo dei carabinieri della Stazione di Mercogliano, il 30enne ha amplificato la sua aggressività, rivolgendo loro minacce e frasi oltraggiose. Ha cercato attivamente di ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine, rendendo difficile la sua identificazione.

Denuncia e Prossimi Passi:

A seguito degli eventi, il giovane è stato denunciato in stato di libertà e dovrà rispondere delle accuse di minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. La Procura della Repubblica di Avellino sarà incaricata di gestire il caso, valutando le prove e decidendo eventuali azioni legali.