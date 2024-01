Un diciassettenne egiziano, ospite di una comunità di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), si trova ora nei guai legali a causa del suo comportamento pericoloso avvenuto sabato scorso. Il giovane è salito su un treno senza biglietto, armato di un taglierino e con il volto nascosto da un passamontagna, provocando una reazione immediata da parte delle autorità e dei passeggeri. L’incidente si è verificato alla Stazione Ferroviaria di Santa Maria Capua Vetere, intorno alle 12:30, quando un passeggero del treno EAV 7865 diretto da Napoli a Piedimonte Matese ha notato un individuo con il volto coperto da un passamontagna, armato di un taglierino, salire a bordo senza un valido biglietto.

Il capotreno, prontamente avvisato da un altro passeggero, ha individuato il giovane in uno dei vagoni e gli ha chiesto di esibire il titolo di viaggio. In risposta, il giovane, ancora armato del taglierino, è riuscito a scendere dal vagone e a fuggire dalla stazione.

La situazione è prontamente gestita dai carabinieri, che hanno ricevuto la segnalazione e hanno bloccato il giovane in via Napoli. Ora il diciassettenne si trova di fronte a gravi accuse, tra cui il possesso di armi o oggetti atti ad offendere e l’ingresso non autorizzato sul treno.

Le indagini in corso cercheranno di stabilire le motivazioni dietro il suo comportamento, mentre le autorità valuteranno la necessità di adottare misure preventive aggiuntive.