Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha introdotto il Bonus Gite Scolastiche 2024, un contributo finalizzato a sostenere le famiglie in difficoltà economica e garantire a tutti gli studenti l’opportunità di partecipare a viaggi didattici essenziali per la loro crescita culturale e personale.

Chi può beneficiare del Bonus?

Il bonus è destinato alle famiglie con studenti iscritti alle istituzioni statali secondarie di secondo grado che presentano un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a 5.000 euro.

L’importo del Bonus e le Finalità

Il Ministero ha stanziato 50 milioni di euro per consentire alle scuole di coinvolgere il maggior numero possibile di studenti in viaggi di istruzione e visite didattiche. L’agevolazione mira a ridurre le spese legate a queste esperienze, promuovendo l’inclusione degli studenti, anche nelle famiglie con difficoltà economiche. L’importo massimo erogato è di 150 euro per ogni studente.

Come Richiedere il Bonus Gite Scolastiche 2024

Le famiglie interessate possono presentare la richiesta di agevolazione tramite la piattaforma Unica entro il 15 febbraio 2024. La procedura inizia con l’avvio da parte delle scuole, che individuano i nuclei familiari aventi diritto e li informano della possibilità di richiedere il bonus.

Documenti Necessari

Per presentare la domanda, le famiglie devono accedere alla piattaforma Unica “Famiglie e studenti”, nella sezione “Servizi” > sotto sezione “Agevolazioni” > ambito “Viaggi di istruzione”. È necessario essere in possesso di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità, attestante l’ISEE inferiore a 5.000 euro.

Verifica dell’ISEE e Comunicazioni in Tempo Reale

La piattaforma si confronta con l’INPS per la verifica dell’ISEE e comunica in tempo reale l’esito della richiesta di agevolazione alle famiglie.

Ruolo della Scuola dopo la Scadenza

Dopo il 15 febbraio 2024, le istituzioni scolastiche riceveranno informazioni dettagliate tramite un apposito “Borsellino”: risorse ministeriali assegnate, lista degli studenti beneficiari, e importo dell’agevolazione calcolato automaticamente in base al numero di beneficiari. La scuola genererà gli “eventi di pagamento” per le famiglie, che potranno avvenire tramite Pago in Rete o altre forme di pagamento.

In caso di viaggi di istruzione o visite didattiche già effettuati durante l’anno scolastico e non ne sono previsti altri, si attiverà una procedura di rimborso per gli studenti beneficiari del bonus.