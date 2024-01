“Non ci sono danni, la leggera scossa avvenuta all’alba non è percepita in maniera intesa, la popolazione non avverte più scosse da settimane, per questo motivo è decisamente più tranquilla”. E’ quanto detto all’agenzia Adnkronos dal sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, sulla leggera scossa di terremoto (1.3 scala Richter) che si è verificata questa mattina nell’area dei Campi Flegrei, con epicentro a La Solfatara di Pozzuoli.

Il sindaco del comune flegreo evidenzia che ”c’è una grande attenzione degli amministratori, si sta lavorando con continuità sull’attuazione del decreto legge Campi Flegrei come se fossimo in emergenza bradisismica. Il decreto è operativo, anche sul piano delle assunzioni stabilite nella zona ristretta Bacoli-Pozzuoli-Napoli. Si parte subito con i concorsi, il fabbisogno della Città Metropolitana è portato a termine”, riferisce il primo cittadino di Bacoli sull’esecuzione del decreto Campi Flegrei, finito in Gazzetta Ufficiale a ottobre, con lo stanziamento di 52 milioni di euro per attività di prevenzione nelle zone a rischio.

Il sindaco di Bacoli aggiunge che ”la Regione Campania ha pubblicato il quadro esigenziale dei comuni della zona rossa, noi sindaci con la Protezione Civile nazionale abbiamo messo in piedi il piano di verifiche di controllo degli edifici pubblici e privati – al via in questo mese ma già pronto – inoltre è approvato anche il piano comunicazione da parte della Regione Campania (approvato a dicembre 2023), ogni cittadino di Bacoli riceverà un depliant sui comportamenti da tenere, in caso di recrudescenze bradisismiche.

“Vedo serietà di tutti gli attori, dal Governo alla Regione alla Città Metropolitana ai Comuni interessati, ognuno fa la sua parte, c’è soddisfazione, spesso si pensa che le istituzioni seguono la pancia della popolazione, invece c’è un lavoro costante, preciso, si lavora assieme e bene. Non erano solo chiacchiere, insomma, le cose si stanno facendo”, spiega il sindaco.