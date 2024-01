Le forze dell’ordine della Sezione Operativa di Torre del Greco, in provincia di Napoli, hanno recentemente effettuato un colpo di successo, rinvenendo droga, armi e munizioni in un magazzino collegato a un individuo di 45 anni già noto alle autorità locali. L’operazione ha portato all’arresto del sospettato, ora detenuto in attesa di giudizio. I carabinieri hanno quindi scoperto una serie di attività illegali legate a un individuo di 45 anni di Ercolano, già noto alle forze dell’ordine. Quello che inizialmente sembrava essere una comune penna in metallo argentato, si è rivelata essere una canna capace di sparare proiettili calibro 22, svelando un intricato caso di possesso illegale di armi.

Durante la perquisizione del magazzino riconducibile al 45enne, gli agenti hanno fatto una scoperta ancor più sorprendente: nascosti nel giardino, sono trovati 9 panetti da 100 grammi di hashish e 230 grammi di cocaina sottovuoto. Questo nascondiglio di droga, abilmente dissimulato, ha ulteriormente incriminato il sospettato. Nel magazzino anche altri 90 grammi di hashish e una quantità significativa di munizioni, inclusi 90 proiettili di vario calibro. Tale scoperta ha sollevato gravi preoccupazioni sulla possibile connessione tra il traffico di droga e la disponibilità di armi da guerra nell’area.

Ma la perquisizione non si è limitata al magazzino. L’appartamento del 45enne è anch’esso sottoposto a controllo, rivelando ulteriori prove incriminanti. All’interno dell’abitazione sono trovati 14 proiettili e 35 grammi di cocaina, confermando la presenza di attività illegali legate sia al traffico di droga che al possesso di armi.

Il 45enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio, ricettazione e possesso di armi e munizioni da guerra. Attualmente, si trova dietro le sbarre in attesa del giudizio che stabilirà le conseguenze delle sue azioni.