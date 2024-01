I Carabinieri di Castellammare di Stabia hanno effettuato un’operazione di ampia portata nel rione Savorito, noto come il quartiere dei falò della camorra del 2018 e considerato una delle basi dei ladri di auto nella provincia napoletana. Durante i controlli, sono sequestrati diversi dispositivi illeciti e droga. Il quartiere è sottoposto a perquisizioni approfondite, con particolare attenzione alle aree comuni delle palazzine popolari. In un’operazione con il contributo del nucleo cinofili di Sarno, i carabinieri hanno effettuato controlli mirati a Traversa Lattaro, dove sono ispezionati scooter e auto sospette. In una Mercedes, intestata a una società di noleggio, sono scoperti e sequestrati due jammer, dispositivi utilizzati per inibire le frequenze radio, insieme a un rilevatore di “cimici” e sistemi di videosorveglianza. Inoltre, durante le perquisizioni nelle aree condominiali, sono rinvenuti più di 40 grammi di droga, tra cocaina e marijuana.

L’operazione è parte di un servizio più ampio che ha coinvolto diverse strade della città e che ha visto l’impiego di unità cinofile per la ricerca di sostanze stupefacenti. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni nell’ambito degli sforzi delle forze dell’ordine per contrastare attività illegali e prevenire crimini nel territorio.