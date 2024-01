Ieri mattina a Torre Annunziata si è verificato un grave incidente stradale tra uno scooter e un’auto, lasciando il conducente dello scooter in gravissime condizioni. L’impatto ha coinvolto complessivamente tre persone. La dinamica dell’incidente è stata registrata dalle videocamere di sorveglianza nella zona. L’uomo alla guida dello scooter stava procedendo lungo via Vittorio Veneto in direzione Nord quando un’auto proveniente dalla direzione opposta ha cercato di svoltare verso l’uscita dell’autostrada, tagliando la strada allo scooter. Le immagini mostrano anche un’auto nera che si immischia nella situazione, urtando sia l’auto bianca coinvolta precedentemente che lo scooter.

L’arrivo improvviso dell’auto nera ha probabilmente spinto il conducente dell’auto bianca a spostarsi verso sinistra, tagliando la strada allo scooter, che è rimasto coinvolto nell’impatto. Gli agenti della polizia municipale stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica esatta dell’incidente e stabilire le responsabilità dei tre conducenti coinvolti.

Al momento dei soccorsi, il conducente dello scooter è apparso gravemente ferito ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Successivamente, è stato trasferito all’Ospedale del Mare, dove si trova in condizioni critiche, lottando tra la vita e la morte.