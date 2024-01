Nel territorio di Conza della Campania, in provincia di Avellino, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto due pesanti automezzi, entrambi camion, viaggianti in direzioni opposte sulla Statale 7 Ofantina. Lo scontro frontale si è verificato su un tratto pianeggiante, generando gravi conseguenze per uno degli autisti coinvolti. I fatti sono attualmente sotto indagine da parte dei Carabinieri per stabilire le dinamiche esatte dell’incidente.

Nello scontro, uno dei tir è rimasto coinvolto in modo particolarmente critico. Il conducente, un uomo di 64 anni originario di San Valentino Torio, in provincia di Salerno, è rimasto intrappolato tra le lamiere della cabina. L’intervento tempestivo e coordinato dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Lioni è stato cruciale per liberare l’uomo, utilizzando le attrezzature specializzate. Successivamente, il conducente è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi tramite un’ambulanza del servizio di emergenza 110.

Fortunatamente, l’autista dell’altro mezzo coinvolto, un uomo di 46 anni originario di Eboli, non ha riportato conseguenze gravi. Dopo essere stato visitato sul posto dai sanitari, è stato constatato che non necessitava di un trasporto urgente in ospedale.