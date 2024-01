Continuano a fare paura i ladri che incontrastati, in pieno giorno, si intrufolano nelle abitazioni private per svaligiarle anche quando in casa c’è qualcuno presente. L’ultimo caso arriva dalla periferia di San Giuseppe Vesuviano al confine con lo “stradone” di Poggiomarino. Dal video pubblicato in basso si vedono chiaramente due individui che come nei film camminano sui tetti per raggiungere la villetta oggetto del desiderio. I fatti si sono verificati ieri poco prima delle 18 in Via Martiri di Nassiriya ed il furto è regolarmente denunciato alla forze dell’ordine che stanno anche lavorando sulle immagini di videosorveglianza per provare a dare un volto ai malviventi che però hanno agito ben coperti.

Una volta all’interno la banda ha arraffato tutto quando possibile, ma ha avuto poco tempo di azione visto che all’interno c’era una persona anziana che sentendo i rumori ha lanciato l’allarme scatenando la fuga dei ladri e avviando così le ricerche da parte degli uomini in divisa. Qualcosa sono riuscito comunque a portare via, ma ciò che preoccupa di più è questa forma di impotenza che si avverte quando accadono fatti di questo tipo.