Una città è immersa nel dolore a San Gennaro Vesuviano per la tragica perdita di Daniele Ambrosio, un ragazzo di soli 14 anni deceduto in modo improvviso, lasciando la comunità locale sgomenta. La notizia della sua morte ha colpito tutti, lasciando la città in lacrime di fronte a un addio così prematuro e doloroso. La salma di Daniele riposa ora nell’abitazione privata di San Gennaro Vesuviano, in Via Malacarne, dove familiari, amici e concittadini si sono raccolti per condividere il lutto e offrire il proprio sostegno alla famiglia.

I funerali si sono svolti oggi, sabato 13 gennaio 2024, alle ore 09:30, presso la Chiesa Ss. Gioacchino e Anna di San Gennaro Vesuviano. Lì, una folla commossa ha reso omaggio a Daniele, ricordandolo con affetto e tristezza. Dopo la cerimonia, la salma sarà inumata presso il cimitero di Ottaviano, dove riposerà in pace.

Daniele Ambrosio lascia un vuoto incolmabile nel cuore della sua famiglia, composta dal padre Gianfranco, la madre Sofya, i fratelli, i nonni e gli altri parenti. Diversi messaggi di cordoglio stanno affluendo ai congiunti, testimonianza della tristezza condivisa da chiunque abbia conosciuto il giovane.