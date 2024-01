Una storia toccante e preoccupante emerge dal quartiere di Pianura, dove il giovane Alessandro, affetto da disabilità, ha visto la sua vita complicarsi a causa del furto del suo furgone con pedana idraulica. L’episodio ha lasciato i genitori anziani di Alessandro in una situazione di grande difficoltà, poiché la vettura è fondamentale per le esigenze di trasporto legate alla salute del ragazzo. Il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, ha portato all’attenzione dell’opinione pubblica questa vicenda, descrivendo il disagio che la famiglia sta vivendo. La madre di Alessandro si è rivolta al deputato, mentre la sorella del giovane ha lanciato un appello sui social media, sottolineando quanto sia cruciale avere un mezzo di trasporto adeguato per il benessere del fratello.

Il furto del furgone, avvenuto due notti fa, ha privato Alessandro della possibilità di muoversi autonomamente, rendendo difficile l’accesso a visite mediche e alle necessità quotidiane. La situazione è ulteriormente complicata dalle crisi epilettiche che il giovane può sperimentare, richiedendo a volte trasporti d’urgenza in ospedale.

La famiglia, al momento, non dispone delle risorse finanziarie necessarie per l’acquisto di un veicolo sostitutivo identico al precedente (una Fiat Doblò). Pertanto, si rivolge alla solidarietà della comunità, chiedendo aiuto per ripristinare la mobilità di Alessandro e restituire un sorriso alla sua vita.