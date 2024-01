Nella notte scorsa, un’azienda nel nucleo industriale di Nusco, provincia di Avellino, è stata teatro di un tentato furto di cavi elettrici. I malviventi, che avevano già asportato circa duecento metri di cavi, sono stati però intercettati da una pattuglia dei Carabinieri proprio mentre cercavano di allontanarsi a bordo di un’auto.

La fuga attraverso le campagne

Alla vista dei militari, i ladri hanno tentato la fuga, dirigendosi verso le campagne circostanti per eludere l’arresto. Sfruttando la folta vegetazione della zona, i malintenzionati sono riusciti a dileguarsi, facendo perdere le loro tracce e sfuggendo temporaneamente alla cattura.

Restituita la refurtiva, auto sequestrata

Nonostante la fuga dei responsabili, i Carabinieri sono riusciti a recuperare la refurtiva, composta dai duecento metri di cavi elettrici, e l’hanno prontamente restituita al titolare dell’azienda danneggiata. Nel frattempo, l’auto utilizzata per il tentativo di furto è sequestrata e sottoposta a ulteriori accertamenti per individuare eventuali prove o collegamenti con altri reati.

La lotta contro i furti di cavi elettrici

Il tentativo di furto di cavi elettrici è un fenomeno diffuso che comporta non solo danni economici per le aziende colpite, ma può anche causare gravi inconvenienti come blackout e malfunzionamenti nel sistema elettrico locale. Le Forze dell’Ordine, in questo caso i Carabinieri, stanno intensificando i controlli e le azioni preventive per contrastare questo tipo di criminalità e assicurare alla giustizia coloro che commettono reati di questo genere.