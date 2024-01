Un’operazione ad alta tensione condotta dai carabinieri della sezione radiomobile a Sant’Antonio Abate, culminando nell’arresto di un individuo di 50 anni, già noto alle forze dell’ordine, per resistenza e ricettazione. Il susseguirsi degli eventi è iniziato quando una pattuglia della gazzella ha notato un’Alfa Stelvio con a bordo tre persone, attirando l’attenzione dei carabinieri. Approfonditi accertamenti hanno rivelato che il potente SUV risultava essere rubato lo scorso 19 dicembre, scatenando immediatamente un inseguimento. L’inseguimento si è trasformato in una scena rocambolesca che si è snodata lungo diversi chilometri, caratterizzata da corse contromano e danni a veicoli in transito. La Stelvio, ancora in movimento, è infine abbandonata dai fuggitivi in un terreno agricolo dopo una spettacolare corsa.

I carabinieri, non perdendo di vista l’obiettivo, sono riusciti a bloccare l’autista, un 50enne di Boscoreale già noto alle forze dell’ordine, in via Lenza. Durante la perquisizione del veicolo, sequestrato dalle autorità, sono rinvenuti diversi oggetti, tra cui un paio di guanti neri, un cappello da baseball e la somma di 210 euro in contanti.

L’auto è sottoposta ad accertamenti tecnici da parte dei carabinieri della sezione rilievi del nucleo investigativo del gruppo di Torre Annunziata, mentre le indagini proseguono per identificare i due complici coinvolti nell’incidente.