La Sottosezione Polizia Stradale di Napoli Nord ha effettuato un’operazione di controllo del territorio sull’autostrada A/1, diretta da Napoli verso Caserta. Durante l’ordinario servizio, il personale ha notato un autocarro e un’auto in sosta, con i conducenti che, alla vista degli operatori, hanno cercato di nascondersi tra i veicoli. Preoccupati per il crescente fenomeno dei furti di carburante, i poliziotti hanno deciso di fermarsi e indagare.

Gli agenti hanno sorpreso il conducente dell’autocarro, un cittadino ucraino, con una tanica in plastica tra le mani, riempita per metà, e un tubo inserito tra il serbatoio del tir e la tanica, utilizzando una pompetta manuale. Nel bagagliaio dell’auto, guidata da una cittadina ucraina e moglie dell’autotrasportatore, è rinvenuta un’altra tanica piena di gasolio, riempita poco prima.

Alla luce di queste scoperte, il conducente dell’autocarro è arrestato per furto aggravato, mentre la donna è denunciata per lo stesso reato. La Polizia Stradale ha così agito tempestivamente per contrastare un illecito sempre più diffuso e dannoso, proteggendo le risorse degli autotrasportatori e prevenendo azioni illegali sulle strade.