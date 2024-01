Ruba occhiali in un centro commerciale, arrestato nel casertano. La Polizia di Stato di Caserta ha messo in manette a San Marco Evangelista un uomo di 40 anni, originario della provincia di Napoli, ritenuto responsabile di furto. La Squadra Volante del Commissariato di pubblica sicurezza di Maddaloni è intervenuta presso un negozio di ottica della galleria commerciale, in seguito alla segnalazione del furto di alcuni occhiali ad opera di un uomo. Sul posto, i poliziotti hanno sorpreso la persona mentre nascondeva la refurtiva. Lo hanno trovato in possesso di diversi paia di occhiali di importanti marchi commerciali. La refurtiva, dal valore di diverse centinaia di euro, è riconsegnata ai titolari del negozio.

L’uomo è arrestato e, all’esito del giudizio “direttissimo”, tenutosi nella mattinata odierna presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è applicata la misura dell’obbligo di firma. Nei suoi confronti sono avviate le procedure per l’emissione del “foglio di via”, misura di prevenzione del Questore che obbliga le persone socialmente pericolose al rientro nei comuni di abituale dimora.