Al termine di un rocambolesco inseguimento cominciato ad Atripalda, in provincia di Avellino, e conclusosi a Ponte, in provincia di Benevento, un 34enne di Napoli è stato arrestato dai carabinieri che aveva rubato una Mercedes nel centro di Atripalda. L’allarme è stato lanciato al 112 dal proprietario. I militari hanno intercettato l’auto tra i comuni irpini di Cervinara e San Martino Valle Caudina. Il ladro non si è fermato al posto di blocco e si è lanciato in una spericolata fuga in direzione Caianello (Caserta). Tallonato dalle Gazzelle dei carabinieri, nel corso di un sorpasso, ha tamponato un tir mettendo l’auto fuori uso.

Ha tentato la fuga a piedi tentando di raggiungere l’abitato di Ponte, ma è stato raggiunto e bloccato dai carabinieri. Su disposizione della Procura di Benevento, è stato condotto alla casa circondariale del capoluogo sannita. L’auto è stata sequestrata insieme a numerosi attrezi da scasso.