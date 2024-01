Quattro testimoni potrebbero gettare nuova luce sul misterioso caso di Roberta Bertacchi, la giovane di 26 anni trovata impiccata sul balcone della sua abitazione a Casarano, in provincia di Lecce, la mattina del 6 gennaio. Le testimonianze, raccolte dagli investigatori, indicano un possibile coinvolgimento del fidanzato di Roberta nella tragica vicenda. Secondo i quattro testimoni, presenti a casa di Roberta la notte prima del suo ritrovamento senza vita, il fidanzato della giovane era con lei nella sua abitazione. La notte tra il 5 e il 6 gennaio, la coppia avrebbe avuto un acceso litigio in un locale, decidendo di separarsi per strada. Roberta, secondo quanto riferito dai testimoni, sarebbe tornata a piedi a casa, seguita dal gruppo di amici.

L’atmosfera tesa tra la vittima e il fidanzato si sarebbe protratta anche al loro ritorno a casa. I quattro amici raccontano che il fidanzato di Roberta sarebbe arrivato dopo di loro, e la discussione tra i due sarebbe proseguita. Secondo le testimonianze, il fidanzato avrebbe temporaneamente lasciato l’abitazione, per poi fare ritorno dopo qualche minuto. Successivamente, avrebbe abbandonato definitivamente la casa, mentre Roberta sarebbe rimasta con il gruppo di amici fino alle 3 di notte, per poi restare sola in casa.

Questi nuovi dettagli potrebbero aprire nuovi scenari nell’inchiesta sulla morte di Roberta Bertacchi, mettendo in discussione la dinamica degli eventi che hanno portato alla sua tragica fine. La testimonianza dei quattro amici potrebbe diventare cruciale per una possibile riapertura delle indagini e per far luce sui motivi che hanno condotto alla morte della giovane.