La situazione del murale dedicato a Maradona dipinto da Jorit nel quartiere di San Giovanni a Teduccio a Napoli è al centro di un dibattito in vista del progetto di riqualificazione che coinvolgerà l’area. La prospettiva di abbattere gli edifici, sui quali sono dipinti i murales di Jorit dedicati a Maradona e Che Guevara, ha suscitato reazioni contrastanti tra i residenti e gli amanti dell’arte di strada. Il progetto di riqualificazione, finanziato dal Pnrr per 106 milioni di euro e coinvolgente 360 famiglie, è un’opportunità di rinnovamento per una zona che attualmente versa in uno stato di degrado. Tuttavia, la prospettiva di perdere opere d’arte pubblica di grande valore culturale ha sollevato la richiesta di una soluzione che possa preservare i murales, considerati non solo parte integrante del tessuto urbano, ma anche attrazioni turistiche che portano visitatori in città.

Le prese di posizione da parte dei residenti e delle persone che apprezzano l’arte di strada hanno sollecitato un dibattito sulla possibilità di conservare questi murales. Lo stesso artista Jorit ha espresso la speranza che si possa trovare una soluzione che permetta di preservare l’opera, nonostante il necessario abbattimento degli edifici.

Con l’apertura imminente del cantiere entro meno di un mese, diventa essenziale trovare una soluzione rapida che soddisfi le esigenze di riqualificazione dell’area senza però perdere queste opere d’arte che sono parte integrante della cultura e dell’identità del quartiere.